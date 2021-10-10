Австрия в понедельник получит нового канцлера
В понедельник, 11 октября, новым канцлером Австрии станет нынешний министр иностранных дел Александер Шалленберг
Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает Интерфакс-Украина .
В воскресенье, 10 октября, Шалленберг провел переговоры с президентом Австрии Александером ван дер Беллен и вице-канцлером Вернером Коглер.
По их итогам он заявил, что ждет непростой работы в непростые времена.
9 октября канцлер Австрии Курц объявил, что решил уйти в отставку после того, как стало известно, что он является фигурантом антикоррупционного расследования.
В Австрии у власти находится коалиция, в которую входят Народная партия Курца, а также "Зеленые". Именно в партии "Зеленых" потребовали от Народной партии назначить на пост канцлера кого-то, кто не замешан в расследуемом в Австрии деле о коррупции.
"Зеленые", представителем которых является Коглер, не возражали против кандидатуры Шалленберга.
Эксперты утверждают, что Курц предложил нынешнего главу МИД на пост канцлера, поскольку доверяет ему и верит, что Шалленберг, возглавив правительство, не будет претендовать на роль лидера партии.
- Напомним, 9 октября канцлер Австрии Курц объявил об отставке со своего поста на фоне обвинений в коррупции.
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