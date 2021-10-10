Австрия в понедельник получит нового канцлера

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает Интерфакс-Украина .

В воскресенье, 10 октября, Шалленберг провел переговоры с президентом Австрии Александером ван дер Беллен и вице-канцлером Вернером Коглер.

По их итогам он заявил, что ждет непростой работы в непростые времена.

9 октября канцлер Австрии Курц объявил, что решил уйти в отставку после того, как стало известно, что он является фигурантом антикоррупционного расследования.

В Австрии у власти находится коалиция, в которую входят Народная партия Курца, а также "Зеленые". Именно в партии "Зеленых" потребовали от Народной партии назначить на пост канцлера кого-то, кто не замешан в расследуемом в Австрии деле о коррупции.

"Зеленые", представителем которых является Коглер, не возражали против кандидатуры Шалленберга.

Эксперты утверждают, что Курц предложил нынешнего главу МИД на пост канцлера, поскольку доверяет ему и верит, что Шалленберг, возглавив правительство, не будет претендовать на роль лидера партии.