Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на APA.

Во время пресс-конференции по итогам визита в Вену премьер-министра Словакии Эдуарда Гегера канцлеру Нехеммеру задали вопрос о политике нейтралитета Австрии и собирается ли страна его пересматривать.

Нехеммер подчеркнул, что "не ведутся никакие разговоры" о возможном вступлении Австрии в НАТО. При этом канцлер отметил, что Вена участвует в общей внешней политике и политике безопасности Европейского Союза. Кроме того, по его словам, Австрия намерена увеличить инвестиции в оборону.

"Я только должен убедить своих партнеров по коалиции в том, насколько именно (увеличить оборонные расходы, – ред.)", – сказал Нехеммер.

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