Австрия увеличит расходы на оборону, однако от нейтралитета не откажется, – канцлер Нехеммер
Канцлер Австрии Карл Нехеммер сообщил, что страна не откажется от политики нейтралитета, однако, учитывая вызовы в сфере безопасности, планирует увеличивать расходы на оборону
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на APA.
Во время пресс-конференции по итогам визита в Вену премьер-министра Словакии Эдуарда Гегера канцлеру Нехеммеру задали вопрос о политике нейтралитета Австрии и собирается ли страна его пересматривать.
Нехеммер подчеркнул, что "не ведутся никакие разговоры" о возможном вступлении Австрии в НАТО. При этом канцлер отметил, что Вена участвует в общей внешней политике и политике безопасности Европейского Союза. Кроме того, по его словам, Австрия намерена увеличить инвестиции в оборону.
"Я только должен убедить своих партнеров по коалиции в том, насколько именно (увеличить оборонные расходы, – ред.)", – сказал Нехеммер.
- Польша собирается удвоить расходы на оборону до 5% ВВП
- Швейцария отклонила запрос НАТО на лечение раненых украинских военных. Ключевым аргументом страна назвала политику нейтралитета
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.11
Покупка 36.11Продажа 37.14
-
EUR
Покупка 36.08Продажа 37.32
- Актуальное
- Важное