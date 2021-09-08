Австрия усилила карантин для невакцинированных от COVID-19
Австрия усилит коронавирусные ограничения, вне очереди они будут касаться только невакцинированных
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Local.
Ограничения начнут действовать с 15 сентября. В Австрии растут показатели заболеваемости и госпитализаций.
Тесты на антигены будут действительны только сутки.
Канцлер Курц заявил, что "ответом должна быть вакцинация, а не изоляция".
По его словам, эти меры будут применяться только к непривитым.
Вакцинированные должны будут носить маски FFP2 в магазинах второстепенной важности, таких как магазины одежды, канцелярских товаров и тому подобное.
Тем, кто прошел вакцинацию, не нужно будет носить маску.
Одно изменение, которое касается как вакцинированных, так и непривитых людей, заключается в том, что маски FFP2 снова будут необходимы в супермаркетах и общественном транспорте.
Курц объявил, что количество занятых коек должно стать новым индикатором для ограничений.
Если в течение недели достигается более 15% заполняемости, непривитые люди больше не будут допускаться в ночные клубы и на другие мероприятия.
Если показатель вырастает до 20%, тесты на антигены больше не будут действительны для баров, ресторанов, тренажерных залов, парикмахерских и других мест.
Для посещения потребуется ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справка о выздоровлении.
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