Австрия усилила карантин для невакцинированных от COVID-19

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Local.

Ограничения начнут действовать с 15 сентября. В Австрии растут показатели заболеваемости и госпитализаций.

Тесты на антигены будут действительны только сутки.

Канцлер Курц заявил, что "ответом должна быть вакцинация, а не изоляция".



По его словам, эти меры будут применяться только к непривитым.

Вакцинированные должны будут носить маски FFP2 в магазинах второстепенной важности, таких как магазины одежды, канцелярских товаров и тому подобное.



Тем, кто прошел вакцинацию, не нужно будет носить маску.

Одно изменение, которое касается как вакцинированных, так и непривитых людей, заключается в том, что маски FFP2 снова будут необходимы в супермаркетах и общественном транспорте.

Курц объявил, что количество занятых коек должно стать новым индикатором для ограничений.

Если в течение недели достигается более 15% заполняемости, непривитые люди больше не будут допускаться в ночные клубы и на другие мероприятия.

Если показатель вырастает до 20%, тесты на антигены больше не будут действительны для баров, ресторанов, тренажерных залов, парикмахерских и других мест.



Для посещения потребуется ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справка о выздоровлении.

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