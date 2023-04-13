Австрия призвала запретить китайские системы искусственного интеллекта в ЕС
Государственный секретарь по цифровизации и телекоммуникации Австрии обратился в Еврокомиссию с предложением запрета китайских систем генеративного искусственного интеллекта. Ранее в Пекине сообщили, что Китай будет регулировать ИИ на основе идеологических стандартов
Об этом сообщает издание Kleine Zeitung.
Отмечается, что официальная Вена считает опасным намерение КНР регулировать ИИ на основе местных идеологических устоев.
"Заявление Китая о том, что он будет регулировать искусственный интеллект на основе идеологических стандартов, опасно с точки зрения демократической политики", - сказал государственный секретарь по цифровизации и телекоммуникации Австрии Флориан Турски.
По словам чиновника, ИИ не должен следовать какой-либо идеологии, установленной государством. Если новый китайский регламент появится и будет реализован, по его мнению, необходимо исключить системы искусственного интеллекта, созданные в Китае, на рынке ЕС и запретить их в Европе.
Кроме того, Австрия призывает Еврокомиссию оперативно подготовить общеевропейский регламент регулирования искусственного интеллекта.
- Вашингтон исследует возможные меры по регулированию систем искусственного интеллекта (ИИ), таких как ChatGPT, поскольку возникают вопросы его влияния на национальную безопасность и образование.
- В Китае запретили пользование чат-ботом с искусственным интеллектом Chat-GPT, а регуляторам приказали не предлагать его услуги, учитывая нецензурированные ответы на вопросы пользователей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 38.14
-
EUR
Покупка 40.52Продажа 41.37
- Актуальное
- Важное