Об этом сообщает издание Kleine Zeitung.

Отмечается, что официальная Вена считает опасным намерение КНР регулировать ИИ на основе местных идеологических устоев.

"Заявление Китая о том, что он будет регулировать искусственный интеллект на основе идеологических стандартов, опасно с точки зрения демократической политики", - сказал государственный секретарь по цифровизации и телекоммуникации Австрии Флориан Турски.

По словам чиновника, ИИ не должен следовать какой-либо идеологии, установленной государством. Если новый китайский регламент появится и будет реализован, по его мнению, необходимо исключить системы искусственного интеллекта, созданные в Китае, на рынке ЕС и запретить их в Европе.

Кроме того, Австрия призывает Еврокомиссию оперативно подготовить общеевропейский регламент регулирования искусственного интеллекта.