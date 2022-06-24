Австрия приютила более 70 тыс. украинских беженцев
С начала полномасштабной войны муниципалитеты Австрии приняли и обеспечили более 70 тысяч человек из Украины
Такие данные во время интервью сообщил президент ассоциации муниципалитетов Австрии Альфред Ридль.
"С 24 февраля 2093 года австрийские муниципалитеты оказывают помощь беженцам из Украины, а также организуют гуманитарную помощь Украине. С начала войны мы уже приняли и обеспечили более 70 тысяч человек из Украины. Также организовали и доставили в зоны боевых действий многочисленные грузовики с припасами ", – сказал он.
По его словам, кроме размещения беженцев и отправки гуманитарной помощи, Австрия предоставила Украине пожарные машины. Также страна будет помогать восстанавливать Украину после победы. В рамках сотрудничества по восстановлению президент ассоциации посетил Украину.
"Я побывал в Киеве, Львове и Закарпатской области. Это был обмен мнениями с представителями украинской власти непосредственно на местах по вопросам гуманитарной поддержки и помощи в восстановлении. Особенно болезненным для меня был визит в Бучу и разговор с городским головой Анатолием Федоруком. Я видел масштабы разрушений и разговаривал с мэром о страданиях, беспокойствах и страхах населения, что побудило меня продолжать продвигать поддержку восстановления Украины австрийскими муниципалитетами. Это также заставило меня осознать, насколько плохой должна быть ситуация на востоке, где сейчас ведутся бои", - сказал Ридль.
- 2 июня спасательные службы Вены предоставили ГСЧС Украины помощь в виде пожарно-спасательной техники.
- 23 июня Украина и Австрия подписали меморандум о взаимодействии в расследовании военных преступлений Российской Федерации.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное