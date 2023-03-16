Австрия присоединилась к созданию спецтрибунала для РФ за войну против Украины
Австрия стала 33-м государством, которое присоединилось к созданию спецтрибунала для РФ за войну против Украины
Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Я благодарен Австрии за присоединение к коалиции стран, работающих над созданием специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. В состав основной группы уже входят 33 государства. С ростом их количества растет и вера в то, что руководство России будет привлечено к ответственности", – написал Кулеба.
Ранее на конференции United for Justice обсудили формат спецтрибунала для РФ.
Генпрокурор Андрей Костин сообщил о трех вариантах создания спецтрибунала, два из которых предложила Украина.
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