Австрия предоставит Украине генераторы для цифровой инфраструктуры
22 ноября Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Австрией в области цифровизации. Коллеги предоставят партию генераторов для нашей страны
Об этом информирует в телеграмме министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Наш приоритет – максимально быстро восстановить связь на деоккупированных территориях. Австрийские коллеги готовы помочь нашим серверам и цифровой инфраструктуре, выделив партию генераторов", – написал Федоров.
Сообщается, что правительство будет работать над обеспечением Украины Starlink, а для этого нужно еще больше терминалов для поддержки телеком-инфраструктуры.
В настоящее время Украина вместе с Австрией подписала меморандум о сотрудничестве в области цифровизации. Команда Минцифры поделится опытом по развитию цифрового государства. Сейчас австрийцы работают над запуском цифровых документов в one-stop shop приложения Digitales Amt, работающего по схожему принципу с Дией.
"Как и Украина когда-то, они начали с запуска цифрового водительского удостоверения. Ранее мы поделились наработками в направлении водительского и будем помогать с цифровизацией других документов. Впереди много совместной работы", - добавил министр цифровой трансформации.
На фото государственный секретарь по цифровизации и телекому Австрии Флориан Турски и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров
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