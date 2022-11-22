Австрия предоставит Украине генераторы для цифровой инфраструктуры

Об этом информирует в телеграмме министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Наш приоритет – максимально быстро восстановить связь на деоккупированных территориях. Австрийские коллеги готовы помочь нашим серверам и цифровой инфраструктуре, выделив партию генераторов", – написал Федоров.

Сообщается, что правительство будет работать над обеспечением Украины Starlink, а для этого нужно еще больше терминалов для поддержки телеком-инфраструктуры.

В настоящее время Украина вместе с Австрией подписала меморандум о сотрудничестве в области цифровизации. Команда Минцифры поделится опытом по развитию цифрового государства. Сейчас австрийцы работают над запуском цифровых документов в one-stop shop приложения Digitales Amt, работающего по схожему принципу с Дией.

"Как и Украина когда-то, они начали с запуска цифрового водительского удостоверения. Ранее мы поделились наработками в направлении водительского и будем помогать с цифровизацией других документов. Впереди много совместной работы", - добавил министр цифровой трансформации.

На фото государственный секретарь по цифровизации и телекому Австрии Флориан Турски и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

10 ноября Кабинет Министров обнародовал постановление об отмене НДС и ввозной пошлины на импорт генераторов, трансформаторов, обогревателей и других необходимых в холодный период товаров.

Норвегия выделит Украине $195 млн на закупку газа на зиму.

Германия уже поставила Украине не менее 2430 электрогенераторов в связи с разрушением инфраструктуры Россией.

Правительство Японии 22 ноября приняло решение о предоставлении Украине грантовой помощи в виде генераторов и ламп на солнечных батареях на общую сумму $2,57 млн.

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