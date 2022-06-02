Об этом сообщает ГСЧС.

Сообщается, что экстренные службы Вены передали украинским спасателям 11 единиц пожарной и спасательной техники, а также 5 реанимобилей.

Кроме того, Австрия передала немало другого оборудования и снаряжения.

"Вскоре вся эта ценная техническая помощь сможет усилить боеспособность подразделений ГСЧС областей, которые работают над ликвидацией пожаров и чрезвычайных ситуаций, вызванных войной", - сообщается в телеграмме Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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