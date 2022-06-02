Австрия предоставила Украине пожарно-спасательную технику и реанимобили
Спасательные службы Вены предоставили ГСЧС Украины помощь в виде пожарно-спасательной техники
Об этом сообщает ГСЧС.
Сообщается, что экстренные службы Вены передали украинским спасателям 11 единиц пожарной и спасательной техники, а также 5 реанимобилей.
Кроме того, Австрия передала немало другого оборудования и снаряжения.
"Вскоре вся эта ценная техническая помощь сможет усилить боеспособность подразделений ГСЧС областей, которые работают над ликвидацией пожаров и чрезвычайных ситуаций, вызванных войной", - сообщается в телеграмме Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
- Турецкая сторона бесплатно передаст Литве Bayraktar для Украины, на который собирали деньги по всей стране
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное