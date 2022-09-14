Австрия построит в Украине три медучреждения на €600 млн
Австрийские и немецкие банки вложат €600 млн в строительство двух медицинских учреждений в Киеве и одного – во Львове
Об этом заявили в Минэкономики Австрии, пишет APA .
В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине возросла необходимость в строительстве медучреждений. Австрийские и немецкие банки профинансируют строительство новых медицинских учреждений, а компании из Австрии, такие как Vamed, будут реализовывать эти проекты.
На первом этапе планируется построить и оборудовать "Охматдет" и современную университетскую клинику в Киеве, а также построить Национальный реабилитационный центр Украины во Львове.
В издании отметили, что это стало возможным благодаря Рамочному соглашению об экономическом сотрудничестве в развитии проектов между украинским и австрийским правительствами.
- 4 сентября Украина и Австрия подписали соглашение об экономическом сотрудничестве. Страны планируют реализовать проекты более чем на €500 млн. Особенно это касается отрасли медицинских технологий и учреждений здравоохранения.
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