Об этом сообщает Ö24.

Отмечается, что канцлер Австрии Карл Негаммер сообщил, что Австрия выделит 2 млн. евро в Международный трастовый фонд (ITF). Деньги на оборудование для разминирования поступят из Иностранного фонда помощи в чрезвычайных ситуациях МИД Австрии.

"Все остается по-прежнему: ни один австрийский солдат не ступит на украинскую землю, пока она является зоной боевых действий. Мы поможем с финансовой поддержкой для разминирования", – заявил Негаммер.

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Кроме того, вице-канцлер Вернер Коглер пояснил, что Австрия вносит свой вклад в защиту от опасных для жизни взрывов мин и "помогает обеспечить, чтобы украинские дети снова могли посещать детские сады и школы".

"И мы укрепляем продовольственную безопасность, давая возможность фермерам снова обрабатывать свои поля", – отметил Коглер.