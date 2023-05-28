Австрия после дебатов объявила о выделении 2 млн евро на разминирование в Украине
После упорных дебатов правительство Австрии объявило о финансировании оборудования для разминирования в Украине на общую сумму 2 млн евро
Об этом сообщает Ö24.
Отмечается, что канцлер Австрии Карл Негаммер сообщил, что Австрия выделит 2 млн. евро в Международный трастовый фонд (ITF). Деньги на оборудование для разминирования поступят из Иностранного фонда помощи в чрезвычайных ситуациях МИД Австрии.
"Все остается по-прежнему: ни один австрийский солдат не ступит на украинскую землю, пока она является зоной боевых действий. Мы поможем с финансовой поддержкой для разминирования", – заявил Негаммер.
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Кроме того, вице-канцлер Вернер Коглер пояснил, что Австрия вносит свой вклад в защиту от опасных для жизни взрывов мин и "помогает обеспечить, чтобы украинские дети снова могли посещать детские сады и школы".
"И мы укрепляем продовольственную безопасность, давая возможность фермерам снова обрабатывать свои поля", – отметил Коглер.
- 26 мая сообщалось , что Нидерланды, вероятно, могут передать Украине истребители F-16 после того, как научат украинских пилотов управлять ими.
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