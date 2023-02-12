Австрия подверглась критике за выдачу россиянам виз на заседание ОБСЕ, - СМИ
Австрия подверглась жесткой критике за предоставление виз, которые позволят находящимся под санкциями российским законодателям посетить венскую встречу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Об этом сообщает AP News.
Известно, что в начале февраля парламентарии призвали Австрию не допустить российских делегатов на встречу крупнейшего органа безопасности мира в Вене 23-24 февраля. Высокопоставленные чиновники из 20 стран написали письмо канцлеру Австрии, в котором призвали запретить участие подсанкционных россиян.
"Важно помнить, что российские парламентарии являются неотъемлемой частью системы власти и соучастниками преступлений, которые Россия ежедневно совершает в Украине. Им не место в институте, задача которого - содействие искреннему диалогу и противодействию войне", - говорится в письме.
Австрийские чиновники не прокомментировали письмо.
Информагентство отмечает, что Австрия пытается "деликатно балансировать", пытаясь сохранить свою давнюю позицию военного нейтралитета во время войны в Украине. Правительство Австрии осудило вторжение России в Украину почти год назад, но также отметило необходимость поддерживать дипломатические отношения с Россией.
Австрийские чиновники настаивают на том, что поскольку штаб-квартира ОБСЕ находится в Вене, министерство имеет законное право выдавать визы представителям стран-участниц, желающих принять участие во встречах этой международной организации.
AP News напоминает, что Австрия, аннексированная нацистской Германией накануне Второй мировой войны, после войны объявила нейтралитет под давлением западных союзников и Советского Союза.
"С окончанием холодной войны и присоединением Австрии к ЕС австрийский нейтралитет потерял свою функцию. Как член НАТО Австрия будет в лучшем положении для формирования европейской политики безопасности и получит большую безопасность", - заявил Вернер Фаслабенд, бывший министр обороны Австрии из консервативной Народной партии.
- В ноябре прошлого года российской делегации было отказано в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ в столице Польши.
- Верховная Рада Украины на заседании 6 февраля приняла обращение к ПА ОБСЕ с просьбой прекратить полномочия российских и беларусских делегатов. Россия планирует направить делегатов на февральское заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в том числе 15 находящихся под санкциями Евросоюза российских депутатов.
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