Об этом сообщает AP News.

Известно, что в начале февраля парламентарии призвали Австрию не допустить российских делегатов на встречу крупнейшего органа безопасности мира в Вене 23-24 февраля. Высокопоставленные чиновники из 20 стран написали письмо канцлеру Австрии, в котором призвали запретить участие подсанкционных россиян.

"Важно помнить, что российские парламентарии являются неотъемлемой частью системы власти и соучастниками преступлений, которые Россия ежедневно совершает в Украине. Им не место в институте, задача которого - содействие искреннему диалогу и противодействию войне", - говорится в письме.

Австрийские чиновники не прокомментировали письмо.

Информагентство отмечает, что Австрия пытается "деликатно балансировать", пытаясь сохранить свою давнюю позицию военного нейтралитета во время войны в Украине. Правительство Австрии осудило вторжение России в Украину почти год назад, но также отметило необходимость поддерживать дипломатические отношения с Россией.

Австрийские чиновники настаивают на том, что поскольку штаб-квартира ОБСЕ находится в Вене, министерство имеет законное право выдавать визы представителям стран-участниц, желающих принять участие во встречах этой международной организации.

AP News напоминает, что Австрия, аннексированная нацистской Германией накануне Второй мировой войны, после войны объявила нейтралитет под давлением западных союзников и Советского Союза.

"С окончанием холодной войны и присоединением Австрии к ЕС австрийский нейтралитет потерял свою функцию. Как член НАТО Австрия будет в лучшем положении для формирования европейской политики безопасности и получит большую безопасность", - заявил Вернер Фаслабенд, бывший министр обороны Австрии из консервативной Народной партии.