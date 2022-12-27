Австрия поддержит вступление Украины в ЕС в случае успешных реформ
Министр по делам Европы правительства Австрии Каролине Эдтштадлер считает реальной перспективу вступления Украины в Европейский Союз, если она будет продолжать идти по пути реформ
Об этом Эдтштадлер сказала в интервью австрийским СМИ, передает "Европейская правда".
"Украина сейчас демонстрирует невероятные амбиции и волю идти по этому пути в Европейский Союз. Я была поражена, когда посетила Киев с делегацией женщин-министров европейских стран в конце ноября, насколько сильна их воля показать, что они занимаются реформами – даже наперекор тому, что эта страна все еще находится в состоянии войны", – поделилась она.
Австрийское министерство также выразило уверенность в том, что Европейский Союз продолжит поддержку Украины на фоне полномасштабной войны с Россией.
"Сдаваться – это не выход. Европейский Союз абсолютно единственный в поддержке и солидарности с Украиной", – подчеркнула она.
- Напомним, главный информационно-политический журнал Австрии Profilназвал президента Украины Владимира Зеленского "Человеком года" из-за его влияния на судьбу Украины и Запада в целом.
- Федеральное правительство Австрии продлило действие временную защиту для вынужденных переселенцев из Украины и право легально находиться на территории республики до 4 марта 2024 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.81
Покупка 39.81Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 41.33Продажа 42.44
- Актуальное
- Важное