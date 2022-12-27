Об этом Эдтштадлер сказала в интервью австрийским СМИ, передает "Европейская правда".

"Украина сейчас демонстрирует невероятные амбиции и волю идти по этому пути в Европейский Союз. Я была поражена, когда посетила Киев с делегацией женщин-министров европейских стран в конце ноября, насколько сильна их воля показать, что они занимаются реформами – даже наперекор тому, что эта страна все еще находится в состоянии войны", – поделилась она.

Австрийское министерство также выразило уверенность в том, что Европейский Союз продолжит поддержку Украины на фоне полномасштабной войны с Россией.

"Сдаваться – это не выход. Европейский Союз абсолютно единственный в поддержке и солидарности с Украиной", – подчеркнула она.

Напомним, главный информационно-политический журнал Австрии Profilназвал президента Украины Владимира Зеленского "Человеком года" из-за его влияния на судьбу Украины и Запада в целом.

Федеральное правительство Австрии продлило действие временную защиту для вынужденных переселенцев из Украины и право легально находиться на территории республики до 4 марта 2024 года.

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