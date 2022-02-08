Австрия поддержит санкции против РФ в случае вторжения в Украину, - глава МИД
МИД Австрии выразил готовность поддержать пакет санкций против РФ в случае агрессии
Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг на пресс-конференции с главами МИД Украины, Чехии и Словакии, передает телеканал Эспрессо.
"Говоря, как австрийский министр иностранных дел есть очень четкое чувство консенсуса в ЕС. Австрия готова оказать поддержку в случае агрессии и поддержать пакет санкций. Это будет болезненно, болезненно для всех. Хотим ли мы идти по этому пути? Нет. Но нам придется использовать такие сдерживающие средства", - сказал он.
Глава МИД назвал недопустимым чертить границы танками в 21 веке.
"Мы видим военную агрессию на европейском континенте... Говоря о дипломатии, мы не дошли до ее предела. И дипломатические честные каналы тоже работают, мы, конечно, не можем ожидать быстрого разрешения ситуации. Но мы не хотим видеть военную конфронтацию, военную агрессию . Мы не чертим границы танками в 21 веке", - отметил Шалленберг.
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