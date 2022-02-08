Австрия поддержит санкции против РФ в случае вторжения в Украину, - глава МИД

Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг на пресс-конференции с главами МИД Украины, Чехии и Словакии, передает телеканал Эспрессо.



"Говоря, как австрийский министр иностранных дел есть очень четкое чувство консенсуса в ЕС. Австрия готова оказать поддержку в случае агрессии и поддержать пакет санкций. Это будет болезненно, болезненно для всех. Хотим ли мы идти по этому пути? Нет. Но нам придется использовать такие сдерживающие средства", - сказал он.



Глава МИД назвал недопустимым чертить границы танками в 21 веке.



"Мы видим военную агрессию на европейском континенте... Говоря о дипломатии, мы не дошли до ее предела. И дипломатические честные каналы тоже работают, мы, конечно, не можем ожидать быстрого разрешения ситуации. Но мы не хотим видеть военную конфронтацию, военную агрессию . Мы не чертим границы танками в 21 веке", - отметил Шалленберг.

Великобритания рассматривает возможность отправить военные корабли и истребители Typhoon в Юго-Восточную Европу для защиты союзников НАТО.

Президенты Франции и РФ Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились о снижении напряжения вокруг ситуации в Украине и выводе из Беларуси российских военных, вовлеченных в учения "Союзная решимость-2022".