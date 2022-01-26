Австрия отменяет локдаун для невакцинированных от коронавируса граждан
31 января правительство Австрии отменит локдаун для непривитых от COVID-19
Об этом пишет Reuters.
Такое решение в Австрии было принято в связи с уменьшением количества госпитализаций зараженных коронавирусом.
"Мы пришли к выводу, что локдаун непривитых людей в Австрии оправдан только в случае угрозы неизбежной нагрузки мощностей интенсивной терапии. Однако медики больше не видят такой нагрузки", - пояснил министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн.
- Напомним, ранее Австрия первой из стран Евросоюза ввела обязательную вакцинацию всего взрослого населения COVID-19.
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