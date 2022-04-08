Австрия отменила все ограничения для украинских перевозчиков

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

Еще одна страна Европейского союза сняла все ограничения для украинских перевозчиков – теперь все грузовые перевозки по территории Австрии можно будет осуществлять без каких-либо разрешений.

"С учетом доброй воли наших коллег из Словакии, украинские перевозчики получили беспрепятственный и безразрешительный путь грузов в Италию. А мы тем временем продолжаем переговоры с другими странами как в ЕС, так и за ее пределами по упрощению работы нашим перевозчикам", – добавил Найем.

7 апреля на границе Польши и Беларуси активисты возобновили блокаду фур, возвращающихся из Европы в Беларусь и РФ.