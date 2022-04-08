Австрия отменила все ограничения для украинских перевозчиков
Австрия отменила все ограничения для украинских перевозчиков. Теперь все грузовые перевозки по территории страны можно будет осуществлять без каких-либо разрешений
Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.
Еще одна страна Европейского союза сняла все ограничения для украинских перевозчиков – теперь все грузовые перевозки по территории Австрии можно будет осуществлять без каких-либо разрешений.
"С учетом доброй воли наших коллег из Словакии, украинские перевозчики получили беспрепятственный и безразрешительный путь грузов в Италию. А мы тем временем продолжаем переговоры с другими странами как в ЕС, так и за ее пределами по упрощению работы нашим перевозчикам", – добавил Найем.
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