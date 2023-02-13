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Австрия отказалась тренировать украинских военных на танках Leopard 2

13 февраля, 2023 понедельник
14:27
Мир

Австрия заявила, что не будет тренировать украинских военных на танках Leopard 2 из-за политики нейтральности, которой страна планирует придерживаться и дальше

Об этом заявила глава минобороны страны Клаудия Таннер, передает Kurier .

"Это было суверенное решение каждого государства – поддерживать Украину в рамках своих законов", - говорится в сообщении.

Кроме того, на австрийских танках Leopard 2 уже учатся иностранные солдаты, в частности из стран НАТО Венгрии и Чехии.

Австрия настаивает на политике нейтральности. В то же время, как отмечает издание, нейтральная Ирландия обучает украинских военных разминированию, а Швейцария обсуждает разрешение на реэкспорт своего оружия.

Австрия имеет танковый батальон, базирующийся в Уэльсе. Он насчитывает 48 боевых танков Leopard 2.

Новости
Австрия
война с Россией
оружие для Украины
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