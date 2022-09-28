Австрия осудила ядерный шантаж России и обстрелы ЗАЭС
В МИД Австрии осудили угрозы РФ применить ядерное оружие и российские обстрелы ядерных объектов Украины
Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг на открытии 66-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, передает Укринформ .
"В течение десятилетий ядерные риски не были столь высокими. Действия России демонстрируют тревожный уровень безответственности и могут иметь катастрофические последствия для всех нас. Ядерное оружие - это дамоклов меч, висящий над всем человечеством", - отметил министр.
Так, он подчеркнул экзистенциальную угрозу и повышенный риск использования этого оружия из-за недавних ядерных угроз РФ, пояснили в МИД.
Помимо попытки ядерного шантажа, Александр Шалленберг выступил с осуждением российских обстрелов украинских ядерных реакторов и других объектов, в том числе оккупированной ЗАЭС. Он поддержал создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, а также отметил, что работа МАГАТЭ на местах важна.
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