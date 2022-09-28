Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг на открытии 66-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, передает Укринформ .

"В течение десятилетий ядерные риски не были столь высокими. Действия России демонстрируют тревожный уровень безответственности и могут иметь катастрофические последствия для всех нас. Ядерное оружие - это дамоклов меч, висящий над всем человечеством", - отметил министр.

Так, он подчеркнул экзистенциальную угрозу и повышенный риск использования этого оружия из-за недавних ядерных угроз РФ, пояснили в МИД.

Помимо попытки ядерного шантажа, Александр Шалленберг выступил с осуждением российских обстрелов украинских ядерных реакторов и других объектов, в том числе оккупированной ЗАЭС. Он поддержал создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, а также отметил, что работа МАГАТЭ на местах важна.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин перешел к угрозам ядерного оружия и заявил, что РФ в случае угрозы территориальной целостности использует все имеющиеся у него средства.

Белый дом назвал безответственной риторику Путина и предупредил, что в случае применения оружия массового уничтожения РФ испытывает "тяжкие последствия" .

В западных столицах продумывают планы реагирования на случай, если президент РФ Владимир Путин начнет реализовывать свои ядерные угрозы в отношении Украины.

27 сентября издание CNN написало, что Белый дом попросил Конгресс выделить дополнительные $35 млн для ядерной безопасности Украины.

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