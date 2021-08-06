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Австрия осудила россиянина, убившего чеченца Умарова - свидетеля по делу теракта возле "Еспресо"

6 августа, 2021 пятница
23:08
Мир

За убийство 43-летнего уроженца Чечни Мамихана Умарова, который вел видеоблог с критикой Рамзана Кадырова, суд в Австрии дал пожизненное гражданину России

Об этом рассказывает "Радио Свобода".

Представитель суда в Корнеубурге заявил 6 августа, что присяжные приняли единогласный вердикт по этому делу. Ответчиком был 48-летний этнический чеченец, которого не назвали из соображений конфиденциальности, заявил пресс-секретарь суда Вольфганг Шустер-Крамер. По словам представителя суда, подсудимый не признал себя виновным и пообещал обжаловать приговор.

Члены чеченской общины в эмиграции в Австрии предположили, что жертва убийства в июле 2020 года могла стать объектом нападения за критику лидера российского региона Чечня Рамзана Кадырова. Но суду не были предоставлены конкретные доказательства того, что убийство было политически мотивированным, сказал Шустер-Крамер.

Австрийская полиция не называет имени жертвы, однако источники с чеченской диаспоры сообщили "Радио Свобода", что убитым является Мамихан Умаров, который вел видеоблог с критикой Кадырова и сотрудничал с австрийской разведкой.

Умаров был главным свидетелем по делу о нападении на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева (30 октября 2017 года неизвестные расстреляли их авто под Киевом - Окуева погибла, Осмаев получил ранение).

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Также он был свидетелем по делу о теракте в Киеве под телеканалом "Еспресо" (25 октября 2017 года, на тогда еще народного депутата Игоря Мосийчука покушались: он был ранен, погибли охранник нардепа и случайный прохожий).

убийство
Австрия
Чечня
взрыв возле "Еспресо"
Мамихан Умаров
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