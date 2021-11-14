Австрия объявила локдаун для невакцинированных от COVID-19
В Австрии с 15 ноября объявлен локдаун для невакцинированных от коронавируса
Об этом сообщает DW .
Правительство Австрии и руководство всех девяти федеральных земель в воскресенье, 14 ноября, ввели карантин для людей, которые не были привиты против коронавируса.
По словам австрийского канцлера Александера Шалленберга, это связано с ежедневным увеличением инфицированных, а также "позорно низким уровнем вакцинации".
По данным портала Our World in data 63,4% населения Австрии полностью вакцинировано против COVID-19.
Запреты будут действовать с 15 ноября и сначала будут продолжаться 10 дней. Они будут касаться около 2 млн человек из 9 млн граждан Австрии.
Непривитые будут ограничены в передвижении без необходимости. Им запрещают выходить из дома, если они не идут на работу, за покупками продуктов или к врачу. Соблюдение этих норм будет контролироваться с помощью выборочных проверок.
Посещать рестораны, туристические объекты и различные мероприятия смогут только вакцинированные и люди, недавно выздоровевшие от COVID-19.
За два прошедших дня в Австрии фиксируются более 11 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом в сутки.
- 13 ноября стало известно, что Австрия рассмотрит вопрос о введении локдауна для невакцинированных.
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