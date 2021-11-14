Австрия объявила локдаун для невакцинированных от COVID-19

Об этом сообщает DW .

Правительство Австрии и руководство всех девяти федеральных земель в воскресенье, 14 ноября, ввели карантин для людей, которые не были привиты против коронавируса.

По словам австрийского канцлера Александера Шалленберга, это связано с ежедневным увеличением инфицированных, а также "позорно низким уровнем вакцинации".

По данным портала Our World in data 63,4% населения Австрии полностью вакцинировано против COVID-19.

Запреты будут действовать с 15 ноября и сначала будут продолжаться 10 дней. Они будут касаться около 2 млн человек из 9 млн граждан Австрии.

Непривитые будут ограничены в передвижении без необходимости. Им запрещают выходить из дома, если они не идут на работу, за покупками продуктов или к врачу. Соблюдение этих норм будет контролироваться с помощью выборочных проверок.

Посещать рестораны, туристические объекты и различные мероприятия смогут только вакцинированные и люди, недавно выздоровевшие от COVID-19.

За два прошедших дня в Австрии фиксируются более 11 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом в сутки.