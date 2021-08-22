Австрия обеспечит Украину полумиллионом вакцин

Первая партия препарата - 250 тыс. доз прибудет в Киев в понедельник, 23 августа 2021 года, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Nachrichten .



Препарат прилетит в Украину одновременно с визитом министра иностранных дел Александра Шалленберга, который примет участие в работе "Крымской платформы".



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Вторая половина партии вакцины должна быть доставлена в Украину в течение осени.

Напомним, вечером 21 августа Федеративная Республика Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca общей стоимостью примерно 6 млн евро .