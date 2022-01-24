Австрия может эвакуировать персонал посольства из Украины, - глава МИД

Об этом министр иностранных дел Австрии заявил журналистам перед встречей глав МИД ЕС в Брюсселе.



Он отметил, что эвакуация работников посольства произойдет в случае ухудшения ситуации



"У нас, разумеется, есть планы эвакуации нашего посольства, но сейчас мы их еще не реализовали, потому что именно сейчас нам нужно наблюдать за ситуацией там всеми силами. Но если ситуация с угрозой или безопасностью изменится, за чем мы ежедневно наблюдаем, тогда мы сделаем этот шаг", - сказал Шалленберг.



Он подчеркнул, что Запад четко ответит России, если она решится на военную агрессию "с танками и ракетами" в Украине.



Александер Шалленберг добавил, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против РФ в несколько этапов в зависимости от развития ситуации. По его словам, санкции против "Северного потока-2" не представляют серьезной угрозы для Москвы, ведь газопровод еще не работает.



"Я думаю, что финансовые санкции или по товарообороту подлежат обсуждению, но я не думаю, что проект, еще не получивший разрешение на эксплуатацию, может быть использован как угроза для Москвы", - отметил глава МИД Австрии.

22 января сообщалось, что посольство США обратилось в Государственный департамент, с просьбой разрешить неосновным сотрудникам и их семьям уехать из Украины .

Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В МИД Украины решение Госдепа об эвакуации семей дипломатов США назвали преждевременным и "проявлением чрезмерного предостережения".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил , что Евросоюз пока не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины из-за угрозы вторжения РФ.



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