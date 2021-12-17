Австрия легализовала эвтаназию

Об этом сообщает Associated Press.

"Со следующего года люди, хронически больные или не имеющие перспективы на выздоровление, смогут заявить о своей воле к смерти, процедура чем-то похожа на завещание", - говорится в сообщении.

Чтобы использовать эту возможность, люди, которые хотят покончить с жизнью, должны получить диагноз и подтвердить свою способность принимать собственное решение. Сначала им придется пообщаться с несколькими врачами, а затем, после периода размышлений, передать свое желание адвокату или нотариусу.

После этого они получат право приобрести смертельное лекарство. Список заведений, в которых это можно будет сделать, известен только адвокатам и нотариусам.

Чтобы исключить злоупотребление, закон запрещает проходить подобную процедуру несовершеннолетним.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb