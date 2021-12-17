Австрия легализовала эвтаназию
Парламент Австрии одобрил закон, который позволит в жестко определенных обстоятельствах сообщать о желаннии умереть людям с хроническими или неизлечимыми болезнями
Об этом сообщает Associated Press.
"Со следующего года люди, хронически больные или не имеющие перспективы на выздоровление, смогут заявить о своей воле к смерти, процедура чем-то похожа на завещание", - говорится в сообщении.
Чтобы использовать эту возможность, люди, которые хотят покончить с жизнью, должны получить диагноз и подтвердить свою способность принимать собственное решение. Сначала им придется пообщаться с несколькими врачами, а затем, после периода размышлений, передать свое желание адвокату или нотариусу.
После этого они получат право приобрести смертельное лекарство. Список заведений, в которых это можно будет сделать, известен только адвокатам и нотариусам.
Чтобы исключить злоупотребление, закон запрещает проходить подобную процедуру несовершеннолетним.
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