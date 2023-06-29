Об этом политик сказал журналистам в Брюсселе перед началом саммита ЕС, в повестке дня которого обсуждение ситуации в Украине, передает Интерфакс-Украина.

"Для нас как нейтральных государств ясно, что мы не можем давать такие гарантии безопасности. Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр четко дали понять, что возражают", - сказал Нехаммер.

По его словам, в Евросоюзе должны принять во внимание мнение стран ЕС с нейтральной позицией.

"Необходимо четко учитывать роль нейтральных государств. Мы обязательно обсудим это и найдем формулировки, которые будут приемлемы и для нас", – заявил канцлер.

Что известно о разработке гарантий безопасности для Украины

Евросоюз разрабатывает долгосрочные гарантии безопасности для Украины. В частности, Франция и Германия вместе с Великобританией и США возглавляют усилия по согласованию двусторонних соглашений о безопасности. Это необходимо для того, чтобы обеспечить Украину долгосрочным финансированием, военными поставками, обучением и разведданными, направленными на помощь в отражении полномасштабного вторжения РФ, а также на защиту страны от российской агрессии в будущем. Предлагаемые гарантии призваны обеспечить определенные временные меры, которые успокоят Украину и внушат уверенность в постоянной поддержке Запада. Несмотря на это, обещания не являются той взаимной защитой, которую принесет членство в НАТО.

Что известно о позиции Австрии

31 января Австрия и Венгрия договорились не отправлять Украине оружие. Австрия опасается, что война может распространиться на Европу и будет означать не только боевые действия, но и увеличение миграции.

При этом в Австрии отметили, что помощь страны ограничится гуманитарной сферой.

В мае правительство Австрии объявило о финансировании оборудования для разминирования в Украине на общую сумму 2 млн евро.

8 июня стало известно, что Австрия выделит МАГАТЭ €1 млн в поддержку ядерной безопасности в Украине. А 20 июня Федеральное правительство Австрии согласовало выделение дополнительных 18 миллионов евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Также Австрия помогает украинским беженцам.