Австрия как нейтральное государство не будет выступать в поддержку гарантий безопасности для Украины – канцлер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна не может предоставить гарантию безопасности для Украины. Это не отвечает принципам политики нейтральных государств
Об этом политик сказал журналистам в Брюсселе перед началом саммита ЕС, в повестке дня которого обсуждение ситуации в Украине, передает Интерфакс-Украина.
"Для нас как нейтральных государств ясно, что мы не можем давать такие гарантии безопасности. Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр четко дали понять, что возражают", - сказал Нехаммер.
По его словам, в Евросоюзе должны принять во внимание мнение стран ЕС с нейтральной позицией.
"Необходимо четко учитывать роль нейтральных государств. Мы обязательно обсудим это и найдем формулировки, которые будут приемлемы и для нас", – заявил канцлер.
Что известно о разработке гарантий безопасности для Украины
Евросоюз разрабатывает долгосрочные гарантии безопасности для Украины. В частности, Франция и Германия вместе с Великобританией и США возглавляют усилия по согласованию двусторонних соглашений о безопасности. Это необходимо для того, чтобы обеспечить Украину долгосрочным финансированием, военными поставками, обучением и разведданными, направленными на помощь в отражении полномасштабного вторжения РФ, а также на защиту страны от российской агрессии в будущем. Предлагаемые гарантии призваны обеспечить определенные временные меры, которые успокоят Украину и внушат уверенность в постоянной поддержке Запада. Несмотря на это, обещания не являются той взаимной защитой, которую принесет членство в НАТО.
Что известно о позиции Австрии
31 января Австрия и Венгрия договорились не отправлять Украине оружие. Австрия опасается, что война может распространиться на Европу и будет означать не только боевые действия, но и увеличение миграции.
При этом в Австрии отметили, что помощь страны ограничится гуманитарной сферой.
В мае правительство Австрии объявило о финансировании оборудования для разминирования в Украине на общую сумму 2 млн евро.
8 июня стало известно, что Австрия выделит МАГАТЭ €1 млн в поддержку ядерной безопасности в Украине. А 20 июня Федеральное правительство Австрии согласовало выделение дополнительных 18 миллионов евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.
Также Австрия помогает украинским беженцам.
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