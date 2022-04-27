Австрия и дальше будет платить России за газ в евро, - канцлер Негаммер опроверг российские фейки о согласии оплачивать поставки российского газа в рублях

Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Негаммер в Твиттере.



"Пока здесь не распространились фейковые новости российской пропаганды. Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго соблюдает совместно согласованные санкции ЕС", – написал Негаммер.

Напомним, Газпром заявил о прекращении поставок газа в Польшу, поляки не видят в этом проблемы.

Болгария угрожает прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию.