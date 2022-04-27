Австрия и дальше будет платить России за газ в евро, - канцлер Негаммер опроверг российские фейки о согласии оплачивать поставки российского газа в рублях
Информация о якобы согласии австрийской компании платить России за газ рублями – фейк, Австрия продолжит платежи в евро
Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Негаммер в Твиттере.
"Пока здесь не распространились фейковые новости российской пропаганды. Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго соблюдает совместно согласованные санкции ЕС", – написал Негаммер.
- Напомним, Газпром заявил о прекращении поставок газа в Польшу, поляки не видят в этом проблемы.
- Болгария угрожает прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.96
Покупка 30.96Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 32.94Продажа 34.18
- Актуальное
- Важное