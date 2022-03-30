Австрия и Болгария отказались платить рублями за российский газ

Об этом сообщают Puls 4 и Reuters.



Австрия решила отклонить требование РФ о покупке голубого горючего за рубли.



"Мы не будем платить в рублях. Здесь мы едины со всеми другими странами Евросоюза", – рассказала министерша обороны Австрии Клаудиа Таннер.



Также от решения платить за газ рублями отказалась и Болгария.



"Российское требование об оплате газа в рублях нарушает контракты и не должно быть принято", – заявил представитель правительства импортеру газа Болгарии.

Напомним, 23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубли.

27 марта министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны G7 не будут платить за российский газ рублями .

В Кремле продолжили настаивать, чтобы европейские потребители платили за российский газ рублями.

29 марта Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Владимиром Путиным новые требования РФ по расчетам за голубое топливо.

Сегодня Россия уже перешла к шантажу Европы, прекратив газоснабжение по трубопроводу Ямал-Европа.

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