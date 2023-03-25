Австрия готова выполнить решение МКС и арестовать Путина, - минюст
Австрия как участник Римского устава обязана выполнять ордера на арест, выданные Международным уголовным судом, и иммунитет перед Судом не имеют даже главы государств.
Об этом сообщили в федеральном министерстве юстиции Австрии в ответ на запрос о выполнении страной ордера МКС на арест Путина, пишет Укринформ.
"Австрия является участницей Римского устава. Это означает, что Австрия, как и все другие договорные стороны, обязана сотрудничать с МКС: ордера на арест, выданные Судом, должны выполняться, а разыскиваемые Судом лица должны быть арестованы", - прокомментировали в ведомстве.
В министерстве юстиции Австрии также указали на то, что "в 2019 году (по делу в отношении президента Судана Омара аль-Башира – ред.) МКС уже установил по одному делу, что иммунитет перед Судом не имеют даже главы государств".
"Никто не стоит над законом, что конкретно означает, что каждое преступление должно быть полностью расследовано. Безнаказанности не должно быть", - подчеркнули в австрийском минюсте.
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