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Австрия готова выполнить решение МКС и арестовать Путина, - минюст

25 мартa, 2023 суббота
04:35
война с Россией

Австрия как участник Римского устава обязана выполнять ордера на арест, выданные Международным уголовным судом, и иммунитет перед Судом не имеют даже главы государств.

Об этом сообщили в федеральном министерстве юстиции Австрии в ответ на запрос о выполнении страной ордера МКС на арест Путина, пишет Укринформ.

"Австрия является участницей Римского устава. Это означает, что Австрия, как и все другие договорные стороны, обязана сотрудничать с МКС: ордера на арест, выданные Судом, должны выполняться, а разыскиваемые Судом лица должны быть арестованы", - прокомментировали в ведомстве.

В министерстве юстиции Австрии также указали на то, что "в 2019 году (по делу в отношении президента Судана Омара аль-Башира – ред.) МКС уже установил по одному делу, что иммунитет перед Судом не имеют даже главы государств".

"Никто не стоит над законом, что конкретно означает, что каждое преступление должно быть полностью расследовано. Безнаказанности не должно быть", - подчеркнули в австрийском минюсте.

  • 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой.
  • По данным СМИ, Кремль оказался не готов к выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и не понимает, как обезопасить его во время заграничных путешествий.
  • 23 марта в Международном уголовном суде (МКС) выразили сожаление по поводу угроз в адрес учреждения из-за ордера на арест Путина.
  • 25 марта Дмитрий Кулеба заявил , что после выдачи МКС ордера на арест Путина начнется большое закулисное дипломатическое сражение за уважение к Римскому уставу.

Владимир Путин
Австрия
Криминал
воєнні злочини Росії
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