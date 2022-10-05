Австрия готова принимать переговоры по войне в Украине и поддерживать связь с РФ, - The Hill

Об этом сообщает The Hill.

Собеседник издания уточнил, что Австрия предложила свою территорию в качестве нейтральной площадки, поскольку страна не входит в НАТО.

"Один австрийский чиновник сообщил, что предложена эта страна как нейтральная площадка для сложных переговоров и что он готов провести переговоры о деэскалации и поддерживать каналы с Россией", - говорится в материале.

При этом источники в Пентагоне заявляют, что США обсуждают с союзниками план действий по применению Россией ядерного оружия в Украине.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву " сесть за стол переговоров ".

30 сентября президент Владимир Зеленский заявил , что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ею руководит Владимир Путин.

3 октября госдума России проголосовала за "принятие" в состав РФ оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

4 октября совет федерации РФ вслед за госдумой одобрил "присоединение" частично оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины к России .

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Украина не будет вести какие-либо переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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