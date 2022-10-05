Австрия готова принимать переговоры по войне в Украине и поддерживать связь с РФ, - The Hill
Австрия заявила, что может стать площадкой для переговоров по войне в Украине
Об этом сообщает The Hill.
Собеседник издания уточнил, что Австрия предложила свою территорию в качестве нейтральной площадки, поскольку страна не входит в НАТО.
"Один австрийский чиновник сообщил, что предложена эта страна как нейтральная площадка для сложных переговоров и что он готов провести переговоры о деэскалации и поддерживать каналы с Россией", - говорится в материале.
При этом источники в Пентагоне заявляют, что США обсуждают с союзниками план действий по применению Россией ядерного оружия в Украине.
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