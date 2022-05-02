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Австрия готова поддержать нефтяное эмбарго для РФ, - министр энергетики

2 мая, 2022 понедельник
17:09
война с Россией

Министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что государство поддержит эмбарго для российской нефти

Об этом сообщает издание ORF .

"Австрия готова последовательно поддерживать нефтяное эмбарго, если Еврокомиссия и государства-члены примут такое решение", – заявила Гевесслер после встречи министров энергетики стран ЕС.

По ее словам, к этому решению нужно подготовиться.

"Основным требованием является то, чтобы мы могли выполнять это вместе", – сказала министр.

Гевесслер сказала, что рост цен - это лишь один из "сложных вопросов", которые будут сейчас обсуждаться. Она добавила, что решение о санкциях должно быть принято совместно, и последствия должны преодолеваться совместно.

  • 11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрен эмбарго на поставку нефти.
  • По данным издания Bloomberg, Европейский Союз и США обсуждают три разных варианта санкций, которые будут касаться поставок нефти из РФ.
  • Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что ЕС в отношении российской нефти рассматривает "умные санкции", которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго.
  • Министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что страна готова прекратить покупку российской нефти .
  • Издание Dpa сообщило, что ФРГ высказалась за введение эмбарго на поставку российской нефти в ходе переговоров стран ЕС по шестому пакету санкций против РФ.
  • Издание ZDF отметило, что после решения Германии, Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на нефтяное эмбарго против РФ.
  • Советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что шантаж Венгрии правом вето относительно эмбарго на российскую нефть направлен на Евросоюз , а не на Украину.

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санкции
Австрия
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