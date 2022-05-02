Австрия готова поддержать нефтяное эмбарго для РФ, - министр энергетики
Министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что государство поддержит эмбарго для российской нефти
Об этом сообщает издание ORF .
"Австрия готова последовательно поддерживать нефтяное эмбарго, если Еврокомиссия и государства-члены примут такое решение", – заявила Гевесслер после встречи министров энергетики стран ЕС.
По ее словам, к этому решению нужно подготовиться.
"Основным требованием является то, чтобы мы могли выполнять это вместе", – сказала министр.
Гевесслер сказала, что рост цен - это лишь один из "сложных вопросов", которые будут сейчас обсуждаться. Она добавила, что решение о санкциях должно быть принято совместно, и последствия должны преодолеваться совместно.
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