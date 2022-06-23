Австрия будет помогать Украине расследовать военные преступления рашистов

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Австрия присоединилась к нашему фронту справедливости. Подписали Меморандум о сотрудничестве между Офисом Генерального прокурора и Министерством юстиции Республики Австрия по поводу наиболее тяжких преступлений, вызывающих беспокойство всего международного сообщества. Скрепили договоренности с австрийской стороной о взаимодействии в вопросах расследования преступлений, преступления агрессии и геноцида", – написала Венедиктова.

Сотрудничество включает в себя сбор и фиксацию доказательств нарушений международного гуманитарного права, а также обмен соответствующей информацией, пояснила генпрокурорка.

"В случае установления подозреваемых в совершении военных преступлений РФ оба наших государства обязуются обеспечить их привлечение к уголовной ответственности", - отметила Ирина Венедиктова.