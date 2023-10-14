Австралийцы не проголосовали за признание конституцией коренных народов Австралии

Об этом сообщает мельбурнская газета The Age.

На референдуме 14 октября в Австралии 59% австралийцев проголосовали против признания конституцией аборигенов, являющихся коренным населением Австралийского континента.

Выступавшая за изменения в законодательстве кампания "Да" набрала 41% голосов по всей стране и проиграла во всех штатах после многих лет дебатов по поводу конституционной реформы, что вызвало заявления с ее стороны о том, что результаты сфальсифицированы.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе взял на себя ответственность за результат, но заявил избирателям, что он "политик убеждений", который сдержал свое обещание лидерам коренных народов поддержать партию "Голос" (представляет коренные народы Австралии) и вынести вопрос на референдум .

"Мы не избиратели "да" или "нет". Мы все австралийцы. И именно как австралийцы вместе мы должны вывести нашу страну за пределы этих дебатов, не забывая, почему она у нас вообще возникла", - подчеркнул Альбанезе.

Он стремился успокоить сторонников перемен, обвинявших сторону "Нет" в тактике уничтожения "Голоса".

В свою очередь лидер австралийской оппозиции Питер Даттон обвинил Альбанезе в провале и заявил, что избиратели должны быть разочарованы тем, что премьер-министр попросил их проголосовать за "Голос", не сообщив им подробности о том, как он будет работать. При этом Даттон обязался провести проверку расходов по программам для коренных народов и создать комиссию по расследованию сексуального насилия над детьми в общинах аборигенов.

"Мы все равные австралийцы. И я думаю, что австралийская общественность отвергла предложение премьер-министра разделить нас по признаку происхождения или расы – и это очень хорошо для нашей страны", – прокомментировал Даттон.

Пресс-секретарь коалиции коренных австралийцев Хасинта Нампиджинпа Прайс заявила, что избиратели сказали "нет" и попыткам активистов предположить, что Австралия является расистской страной.

"Мы абсолютно не расистская страна. Мы одна из, если не самая большая, нация на земле. И пора австралийцам поверить в это еще раз", - сказала она.