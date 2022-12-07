Австралийский суд оштрафовал Uber на $14 млн за нарушение законодательства о защите прав потребителей

Об этом сообщает Reuters .

Uber оштрафовали за наложение штрафов на своих клиентов за отмену поездок в период с 2017 по 2022 год, чего никогда не происходило, а также за завышение цен во время некоторых путешествий. Так судья отметил, что такими своими действиями компания искажает спрос на свои услуги, в частности, может побуждать часть потребителей изменить свое решение относительно отмен поездок.

Впоследствии компания Uber опубликовала на своем сайте сообщение, извинившееся перед клиентами за свои ошибки. Также она отметила, что на основании высказанных проблем внесла изменения в платформу.

Отмечают, что сумма наложенного штрафа меньше, чем та, которую просил наложить регулятор рынка Австралийской комиссии конкуренции и потребителей. Так, согласно доказательствам, полученным судом, менее 1% пользователей австралийского Uber могли понести финансовые потери из-за неправильного алгоритма и ложных данных в приложении для вызова такси.

3 июня компания Uber приостановила свою работу в Женеве из-за решения суда, которым она была признана работодателем.

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