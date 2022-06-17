Австралийский премьер может посетить Украину после саммита НАТО

Об этом сообщает 9News.

Альбанезе собирается приехать на встречу лидеров стран-членов Альянса в Европу, что позволит ему совершить поездку в Киев.

В посольстве Украины в Австралии подтвердили факт направления приглашения политику со стороны Зеленского и отметили, что для высокопоставленных лиц существуют особые меры для путешествия в Киев.

Правительство Австралии официально не подтвердило и не опровергло планы Альбанезе на посещение украинской территории, объявив лишь о визите премьера на саммит НАТО, который состоится в Мадриде 28-30 июня.

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