Австралийский премьер может посетить Украину после саммита НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьера Австралии Энтони Альбанезе в Киев. Визит может состояться после саммита НАТО
Об этом сообщает 9News.
Альбанезе собирается приехать на встречу лидеров стран-членов Альянса в Европу, что позволит ему совершить поездку в Киев.
В посольстве Украины в Австралии подтвердили факт направления приглашения политику со стороны Зеленского и отметили, что для высокопоставленных лиц существуют особые меры для путешествия в Киев.
Правительство Австралии официально не подтвердило и не опровергло планы Альбанезе на посещение украинской территории, объявив лишь о визите премьера на саммит НАТО, который состоится в Мадриде 28-30 июня.
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