Об этом сообщает BBC .

Фонд получил название Ukraine Green Growth Initiative, средства из него планируется вложить в первоначальную инфраструктуру, такую как энергетика и телекоммуникационные сети.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал эту инициативу и заявил, что это возможность заменить разрушенную россиянами энергетическую и коммуникационную инфраструктуру новой, экологической и цифровой.

"Президент Зеленский видит в этом возможность полностью заменить старые угольные и атомные электростанции на новую зеленую энергию. Эти средства будут доступны для использования в тот момент, когда российские войска будут выведены с территории Украины", - прокомментировал Форрест.

Также миллиардер отметил, что обсуждал план создания фонда с рядом мировых лидеров, среди которых президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, в фонде заявили о сотрудничестве с Ларри Финком, главой инвестиционного гиганта BlackRock. Представители инициативы надеются заручиться поддержкой государственных фондов и других профессиональных инвесторов.

Сообщается, что Эндрю Форрест – австралийский миллиардер и основатель Fortescue Metals Group.

Германия решила выделить 1 млн евро неотложной помощи на восстановление поврежденной российскими атаками энергетической инфраструктуры Украины.

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