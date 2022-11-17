Австралийский миллиардер создал инвестиционный фонд и выделил $500 млн на восстановление Украины
Австралийский миллиардер Эндрю Форрест создал инвестиционный фонд для восстановления Украины, в фонд планируется привлечь минимум $25 млрд. В настоящее время Форрест с женой уже выделили $500 млн
Об этом сообщает BBC .
Фонд получил название Ukraine Green Growth Initiative, средства из него планируется вложить в первоначальную инфраструктуру, такую как энергетика и телекоммуникационные сети.
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал эту инициативу и заявил, что это возможность заменить разрушенную россиянами энергетическую и коммуникационную инфраструктуру новой, экологической и цифровой.
"Президент Зеленский видит в этом возможность полностью заменить старые угольные и атомные электростанции на новую зеленую энергию. Эти средства будут доступны для использования в тот момент, когда российские войска будут выведены с территории Украины", - прокомментировал Форрест.
Также миллиардер отметил, что обсуждал план создания фонда с рядом мировых лидеров, среди которых президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, в фонде заявили о сотрудничестве с Ларри Финком, главой инвестиционного гиганта BlackRock. Представители инициативы надеются заручиться поддержкой государственных фондов и других профессиональных инвесторов.
Сообщается, что Эндрю Форрест – австралийский миллиардер и основатель Fortescue Metals Group.
- Германия решила выделить 1 млн евро неотложной помощи на восстановление поврежденной российскими атаками энергетической инфраструктуры Украины.
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