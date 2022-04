Австралийские университеты предлагают специальные программы для обучения студентов из Украины

Об этом сообщает издание SBSNews.



С начала полномасштабной войны в Украине правительство Австралии предоставило более 6 тыс. временных виз для граждан Украины. По оценкам издания, среди них сотни студентов.



Открытое письмо с просьбой ко всем австралийским университетам рассмотреть специальные варианты зачисления и стипендии для студентов и аспирантов, которые не могут продолжить обучение в Украине из-за войны, собрало около 140 подписей.



Письмо также призывает университеты предоставлять такие предложения белорусским и российским студентам, которые "публично выступили против войны и, как следствие, больше не могут продолжить обучение в своей стране".



Australian National University (ANU) и университет La Trobe University обязались создать украинские стипендии.



Представитель национального университета сообщил, что в этом году действует стипендиальная программа для студентов из Украины на второй семестр.



"Мы также находимся в процессе создания программы визитов для украинских ученых, которые могут путешествовать в Австралию и хотят работать с ANU", – сказал он.



Национальный университет также приостановил все связи с российскими университетами в ответ на вторжение.



Представитель университета La Trobe сообщил, что сейчас создается исследовательская стипендия, которая предлагает обучение для перемещенных украинских студентов.



"Любой студент или аспирант, имеющий гуманитарную визу, имеет право подать заявку на финансовую поддержку через университет", – сказал он.



University of Sydney заявил, что предлагает стипендию с финансированием на два-три места для аспирантов украинских университетов, чтобы продолжить обучение. Это также включает в себя финансовую поддержку студента на срок до 12 месяцев. Университет увеличил количество мест для стипендий тем, кто ищет убежища, или беженцам, до четырех.



"Учитывая быструю эскалацию кризиса беженцев, усугубляющегося конфликтом в Украине, эти стипендии важнее, чем когда-либо", – сказал спикер.



University of Newcastle заявил, что предлагает две стипендиальные программы для беженцев и искателей убежища для пострадавших от войны в Украине.



Представитель Macquarie University сообщил, что они оказывают разнообразную поддержку искателям убежища и беженцам, в том числе украинским студентам.



"Мы оказывали учащимся украинским студентам финансовую поддержку, включая гранты и займы. Мы также находимся в процессе разработки специальной схемы стипендий HDR для квалифицированных украинских абитуриентов", - сказал спикер.



Представитель University of Queensland сказал, что университет предлагает до 10 стипендий для студентов с происхождением беженцев или искателей убежища. Также он добавил, что каждый год они публикуют ряд научных статей с российскими учеными.



В University of Canberra сообщили, что стипендии предусмотрены для всех студентов-беженцев, "хотя и не предоставляются украинским студентам, а оцениваются и определяются приоритетами в каждом отдельном случае".



В University of Wollongong рассказали, что все украинские студенты, которые получат предложение учиться в этом году, будут автоматически иметь стипендию для иностранных студентов, что дает им 20-процентную скидку на плату за обучение.



Хотя RMIT University в Мельбурне не имеет планов создавать новую программу стипендий, его международная программа применима для помощи студентам, пострадавшим от событий в Украине.



Заместитель ректора University of Melbourne профессор Майкл Уэсли сказал, что университет предлагает услуги поддержки всем студентам и сотрудникам, пострадавшим от конфликта.



Представитель Curtin University сказал, что "университет имеет долгую историю поддержки студентов, перемещенных со своей родины". Заведение дает стипендию гуманитарного фонда, поддерживающую беженцев студентов и аспирантов.

Напомним, по состоянию на 9 апреля количество беженцев, выехавших из Украины с начала российского вторжения, составляет более 4,5 миллиона человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb