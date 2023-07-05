Об этом пишет CNN.

Частная компания Facilitate Corp 29 июня подала иск в окружной суд США Северного округа Калифорнии, утверждая о нарушении контракта из-за неоплаты счетов компанией Twitter.

По словам Facilitate, с 2022 по начало 2023 года они установили датчики в офисах Twitter в Лондоне и Дублине, завершили отделку офиса в Сингапуре и расчистили офисы в Сиднее. За эти работы Twitter должен компании около $257 тысяч, $404 тысячи и $40 700.

"В мае бывшая пиар-фирма подала иск в суд Нью-Йорка, заявив, что Twitter не оплатил свои счета, а в начале этого года американская консалтинговая фирма Innisfree M&A подала на нее в суд, требуя около 1,9 миллиона долларов США по неоплаченным счетам после того, как она проконсультировала Twitter по поводу его приобретения Маском", - говорится в сообщении.

Facilitate заявила, что требует возмещения ущерба в размере, который будет определен во время судебного разбирательства, судебных издержек и процентов по максимальной законной ставке.