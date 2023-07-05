Австралийская компания подала в суд на Twitter за неуплату по счетам
Австралийская фирма по управлению проектами подала иск против Twitter, требуя выплаты в размере около $665 тыс. за вероятную неоплату счетов за работу
Об этом пишет CNN.
Частная компания Facilitate Corp 29 июня подала иск в окружной суд США Северного округа Калифорнии, утверждая о нарушении контракта из-за неоплаты счетов компанией Twitter.
По словам Facilitate, с 2022 по начало 2023 года они установили датчики в офисах Twitter в Лондоне и Дублине, завершили отделку офиса в Сингапуре и расчистили офисы в Сиднее. За эти работы Twitter должен компании около $257 тысяч, $404 тысячи и $40 700.
"В мае бывшая пиар-фирма подала иск в суд Нью-Йорка, заявив, что Twitter не оплатил свои счета, а в начале этого года американская консалтинговая фирма Innisfree M&A подала на нее в суд, требуя около 1,9 миллиона долларов США по неоплаченным счетам после того, как она проконсультировала Twitter по поводу его приобретения Маском", - говорится в сообщении.
Facilitate заявила, что требует возмещения ущерба в размере, который будет определен во время судебного разбирательства, судебных издержек и процентов по максимальной законной ставке.
- Владелец компании Twitter Илон Маск не видит проблем с распространением языка вражды и фейкового контента в соцсети, в то же время уважает правила ЕС о модерации контента.
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