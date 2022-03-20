Австралия запрещает экспорт глинозема и алюминиевых руд в РФ и предоставляет Украине $30 млн. гуманитарной помощи

Об этом заявила глава МИД Австралии Марис Пейн .



По ее словам, РФ атакует мирных жителей и причиняет им огромные страдания.



"Сегодня Австралия выделяет Украине еще 30 миллионов долларов на чрезвычайную гуманитарную помощь, направленную на защиту женщин, детей и пожилых людей и доводит наши общие обязательства сегодня до 65 миллионов долларов ", - сообщила министер.



Кроме того, ночью на 20 марта в рамках санкций против РФ Марис Пейн немедленно запретила экспорт глинозема и алюминиевых руд, в частности, бокситов, в РФ.



"Это ограничит возможности России по производству алюминия – критического экспорта для РФ", - подчеркнула она.

Напомним, что правительство Австралии отказалось от российской нефти.

Австралия вводит санкции против 33 российских бизнесменов и их семей - среди них Абрамович, Токарев и Миллер.

Австралия наложила новые санкции на российские банки, госучреждения и олигархи.

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