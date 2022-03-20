Австралия запрещает экспорт глинозема и алюминиевых руд в РФ и предоставляет Украине $30 млн. гуманитарной помощи
Австралия запрещает экспорт глинозема и алюминиевых руд в РФ, что ограничит возможности России производить алюминий, а также оказывает Украине гуманитарную поддержку для защиты женщин, детей и пожилых людей
Об этом заявила глава МИД Австралии Марис Пейн .
По ее словам, РФ атакует мирных жителей и причиняет им огромные страдания.
"Сегодня Австралия выделяет Украине еще 30 миллионов долларов на чрезвычайную гуманитарную помощь, направленную на защиту женщин, детей и пожилых людей и доводит наши общие обязательства сегодня до 65 миллионов долларов ", - сообщила министер.
Кроме того, ночью на 20 марта в рамках санкций против РФ Марис Пейн немедленно запретила экспорт глинозема и алюминиевых руд, в частности, бокситов, в РФ.
"Это ограничит возможности России по производству алюминия – критического экспорта для РФ", - подчеркнула она.
- Напомним, что правительство Австралии отказалось от российской нефти.
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- Австралия наложила новые санкции на российские банки, госучреждения и олигархи.
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