Австралия зафиксировала первую смерть от штамма коронавируса "Омикрон"
В Австралии зарегистрировали первую смерть от штамма COVID-19 "Омикрон", однако власти воздержались от усиления карантинных ограничений
Об этом сообщает Reuters .
В понедельник, 27 декабря, Австралия сообщила о первой подтвержденной смерти из-за варианта COVID-19 "Омикрон".
Правительство страны решило не вводить новые ковидные ограничения, заявив, что уровень госпитализации остается низким.
Умершему было 80 лет. Отмечается, что мужчина страдал сопутствующими заболеваниями. Мужчина подхватил вирус в больнице для пожилых людей и скончался в больнице Сиднея, в самом многочисленном по населению штате страны Новый Южный Уэльс.
- Напомним, в канун Рождества австралийские авиалинии отменили более сотни рейсов из-за распространения в стране штамма "Омикрон".
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