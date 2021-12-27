Австралия зафиксировала первую смерть от штамма коронавируса "Омикрон"

Об этом сообщает Reuters .



В понедельник, 27 декабря, Австралия сообщила о первой подтвержденной смерти из-за варианта COVID-19 "Омикрон".



Правительство страны решило не вводить новые ковидные ограничения, заявив, что уровень госпитализации остается низким.



Умершему было 80 лет. Отмечается, что мужчина страдал сопутствующими заболеваниями. Мужчина подхватил вирус в больнице для пожилых людей и скончался в больнице Сиднея, в самом многочисленном по населению штате страны Новый Южный Уэльс.

Напомним, в канун Рождества австралийские авиалинии отменили более сотни рейсов из-за распространения в стране штамма "Омикрон".