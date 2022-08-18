Австралия забрала участок, на котором должны были построить посольство РФ

Об этом пишет ABC Australia.

Издание сообщает, что решение было принято, поскольку российская сторона пропустила трехлетний срок для проведения строительства. Россияне должны уволить участок в течение 20 дней.

Москва получила разрешение на строительство в 2011 году, но строительство задерживалось годами. Власти Канберры объяснили свой шаг тем, что незавершенные работы ухудшают общую эстетику, важность и достоинство территории, отведенной для дипломатических миссий и иностранных представительств в национальной столице. Также они возразили, что это решение связано с вторжением России в Украину.

Российское посольство заявило, что ищет юридическую консультацию по "беспрецедентному и крайне нежелательному шагу".

30 июля британский депутат Крис Брайант сказал, что Великобритании стоит отправить российское посольство обратно в Москву.

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