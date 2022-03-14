Австралия вводит санкции против 33 российских бизнесменов и их семей - среди них Абрамович, Токарев и Миллер

Об этом стало известно на официальном сайте Министерства иностранных рынков Австралии.



Австралия присоединилась к ЕС, Канаде, Великобритании, США и Новой Зеландии во введении жестких последовательных санкций против физических и юридических лиц, накопивших огромные личные богатства и имеющих экономическое и стратегическое значение для РФ, в том числе из-за их непосредственной связи с Путиным.



Министерство иностранных дел Австралии сообщает, что было наложено более 460 санкций.

В санкционный список вошли Центральный банк России, Российский фонд прямых инвестиций (РФИ), Вооруженные Силы России, политические и военные деятели, включая президента Путина, его Совет безопасности и его стратегические движения дезинформации. Под санкции также попал ряд олигархов.

Среди последних: владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, генеральный директор "Газпрома" Алексей Миллер, председатель правления банка "Россия" Дмитрий Лебедев, председатель правления "Ростеха" Сергей Чемезов, генеральный директор компании "Транснефть" Николай Токарев, глава "Внешэкономбанка" Игорь Шувалов (ВЭБ.РФ) и Кирилл Дмитриев, Фонд прямых инвестиций (РФИФ).

Австралия заверила, что список будет пополняться и выразила решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и народу Украины.

Напомним, что правительство Австралии отказалось от российской нефти.

Также Австралия профинансирует летальное оружие для Украины на $50 млн.



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