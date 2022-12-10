Об этом говорится на сайте пресс-службы министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Правительство Австралии ввело санкции против 13 физических и 2 юридических лиц, причастных к нарушениям прав человека и злоупотреблениям.

Среди списка есть иранская полиция морали, Силы сопротивления Басидж и шесть иранцев, которые участвовали в жестоком подавлении протестов после смерти Махсы Амини и продолжили жестокие действия по отношению к народу Ирана.

За нарушение прав человека также ввели санкции против организаторов попытки убийства российского деятеля Алексея Навального.

"Эти санкции наложены из-за ужасной обстановки с правами человека, когда нарушители продолжают действовать безнаказанно", - говорится на сайте.

Кроме того, под санкции попали и представители Ирана, причастные к поставкам дронов-камикадзе России, последняя использует их в войне против Украины.

"Австралия присоединяется к партнерам, чтобы объявить о дальнейших целевых финансовых санкциях против трех иранских физических лиц и одной компании, причастных к поставке беспилотников в Россию для использования против Украины. Россия использует беспилотники иранского производства для нанесения ударов по гражданскому населению и объектам критической инфраструктуры с намерением лишить украинский народ энергии, тепла и воды в условиях низких зимних температур", - говорится в сообщении МИД Австралии.

Напомним, 9 декабря Великобритания и США также ввели санкции против российских и иранских представителей, причастных к поставкам дронов-камикадзе.

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