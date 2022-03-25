Австралия ввела санкции против Лукашенко и 22 российских пропагандистов

Об этом сообщает официальный сайт Правительства Австралии .



"Эти последние шаги через месяц после вторжения России в Украину продолжают наши целенаправленные усилия для того, чтобы РФ и те, кто поддерживает ее незаконное, неспровоцированное вторжение к ее демократическому соседу, заплатили высокую цену", - говорится в заявлении Правительства.



Под санкции попали "22 дополнительных российских пропагандистов и распространителей дезинформации". Речь идет о старших редакторах таких организаций, как Russia Today, Фонде стратегической культуры, InfoRos и NewsFront.



Против Лукашенка и его семьи ввели санкции из-за "стратегической поддержки России и ее вооруженным силам в нападении на суверенитет и территориальную целостность Украины".



"Белорусское правительство разрешило российским военным тренироваться в их стране в течение недель перед вторжением. С тех пор это позволило России запускать баллистические ракеты из Беларуси в Украину, позволило перевозить российских военных, тяжелое вооружение и танки в Украину, обеспечило пункты заправки в Беларуси для российских военных самолетов российское оружие и военную технику", - сообщили в Австралии.

Напомним, что правительство Австралии отказалось от российской нефти.

Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и их семей - среди них Абрамович, Токарев и Миллер.

Австралия наложила новые санкции на российские банки, госучреждения и олигархи.

Австралия запрещает экспорт глинозема и алюминиевых руд в РФ и предоставляет Украине $30 млн. гуманитарной помощи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb