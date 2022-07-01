Австралия ввела санкции против Кабаевой и брата и племянников Путина
Австралия 1 июля ввела санкции против 16 россиян, в том числе эксгимнастки Алины Кабаевой, брата и племянников президента РФ Владимира Путина
Об этом говорится на сайте правительства Австралии.
Так, в санкционный список попали двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин, племянники Михаил и Роман Путин. Также ограничение наложили на Алину Кабаеву – эксгимнастку и председателя правления крупнейшей частной медиакомпании России "Национальная медиагруппа". Ей приписывают тесные отношения с президентом РФ.
Кроме того, санкции ввели против министра строительства России Ирека Файзуллина, министра транспорта Виталия Савельева, министра аграрной промышленности Дмитрия Патрушева.
Ограничения коснулись и близкого друга Владимира Путина Александра Плехова, сына одного из товарищей российского президента Юрия Шамалова.
Также в санкционном списке оказались президент концерна "РТИ Системы" Евгений Новицкий, гендиректор Росгеологии Сергей Горьков, детский омбудсман Мария Львова-Белова, глава правления банка "Россия" Михаил Клишин.
Австралия ввела санкции и против российских олигархов Игоря Кесаева и Григория Березкина, а также против девелопера Года Нисанова.
- 25 марта Австралия ввела санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко, его семьи и 22 российских пропагандистов.
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