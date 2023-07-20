Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Австралия ввела санкции против 35 организаций и 10 чиновников РФ и Беларуси

Австралия ввела санкции против 35 организаций и 10 чиновников РФ и Беларуси

20 июля, 2023 четверг
09:03
Мир

В четверг, 20 июля, Австралия ввела новые ограничения против 35 организаций из российских оборонных, технологических и энергетических секторов, а также 10 министров, чиновников РФ и военных из Беларуси

Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

"Сегодняшние санкции подчеркивают приверженность Австралии работать с партнерами для поддержки давления на Россию и тех, кто поддерживает ее незаконную и безнравственную войну", - заявила глава МИД.

Введенные сегодня санкции направлены против юридических и физических лиц, имеющих экономическое и стратегическое значение для России, в список включены:

  • компании, предоставляющие ВС РФ передовые технологии, электронику и оборудование;
  • организации, занимающиеся ядерной энергетикой и добычей арктических ресурсов;
  • первый вице-премьер России Андрей Белоусов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко;
  • крупные российские оборонные организации, включая крупнейшего производителя военных вертолетов в РФ и их генерального директора;
  • высшие белорусские военные чиновники, угрожающие суверенитету и территориальной сохранности Украины.

"Режим санкций Австралии против России отражает нашу поддержку народа Украины, ее суверенитета и территориальной целостности", – добавила Вонг.

Австралия призывает Россию немедленно покинуть территорию Украины, а Белоруссию - прекратить поддерживать войну РФ.

  • Также 19 мая Австралия объявила о новых санкциях против России, которые будут касаться 21 организации, включая дочерние компании Росатома.
Россия
Белорусь
Австралия
санкции против России
Война с Россией
Читайте также:
"Нью-Сейнтс" - "Хеккен" (у смугастій формі), Ліга чемпіонів, кваліфікація
19 июля, 2023 среда
Лига чемпионов: результаты всех матчей первого квалификационного раунда
збита ракета, Київ 9 травня
19 июля, 2023 среда
Враг атаковал Кропивницкий ракетами
Карта бойових дій_1107
19 июля, 2023 среда
В ближайшее время оккупанты выйдут из Бахмута и сдадутся, - боец батальона "Свобода" Иваночко
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.64
    Покупка 36.64
    Продажа 37.36
  • EUR
    Покупка 40.95
    Продажа 41.9
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
20 июля
09:20
Обновлено
Ночью Россия обстреляла Сумщину, Одесщину и Николаевщину: есть разрушения админздания и жилого дома, погибшие и раненые
09:09
Эксклюзив
ВСУ держат Купянское направление: инициатива остается на стороне Украины, - командир роты ударных БПЛА Федоренко
09:05
Россияне утром ударили по Волчанску в Харьковской области: погиб мужчина
08:49
Ночью силы ПВО сбили 18 из 38 российских воздушных целей, атаковавших Украину
08:45
Враг пытался восстановить утраченное положение вблизи Приютного на Запорожье, Силы обороны наступают по 3 направлениям
08:32
электроэнергиия
Спрос на электроэнергию в ЕС упадет до самого низкого уровня за 20 лет, - Международное энергетическое агентство
08:26
OPINION
Николай Княжицкий
Кино о Паровозе – символ угрожающей деградации
08:18
На Балканах пронесся мощный шторм: по меньшей мере 5 погибших, десятки раненых
08:07
OPINION
Россия и Иран: идеальная пара для "оси зла"
08:00
Инфографика
Армия РФ за сутки войны в Украине потеряла 530 солдат, 6 танков и 33 БПЛА, - Генштаб ВСУ
07:39
В Японии разрабатывают устройство, которое будет распознавать эмоции для повышения безопасности водителей
07:24
Россия может атаковать гражданские суда в Черном море и возложить вину на Украину, - Белый дом
06:50
Россия ежедневно теряет около 400 военных на войне с Украиной, - Британия в ОБСЕ
06:27
Оккупанты обвинили Украину в атаке дрона на Крым: якобы повреждены 4 админздания и погиб подросток
06:05
Погромы во Франции: 1200 протестующих получили приговор, более 700 – заключили в тюрьму
06:01
У Байдена заявили, что новая оборонная помощь от США поможет защитить украинские порты
05:53
Украина в ОБСЕ объяснила особенности применения кассетных боеприпасов на фронте
05:22
Обновлено
В Беларусь прибыла девятая колонна вагнеровцев, - Беларускі Гаюн
03:16
Парламент Чехии одобрил соглашение об оборонном сотрудничестве с США
02:49
F-16
США одобрили продажу Германии около 1 тысячи ракет AMRAAM почти на $3 млрд
02:16
Обновлено
Администратор USAID Пауэр посетила Бучу и ознакомилась с результатами Восстановления
01:37
В ЕС впервые продажа электрокаров опередила реализацию дизельных авто
01:15
Байден встретился со спецпосланником Папы Римского: обсудили возвращение депортированных РФ украинских детей
00:48
Зерновой мораторий: 5 стран ЕС требуют продолжения запрета на экспорт агропродукции из Украины
00:45
Умер диссидент и политзаключенный Василий Овсиенко
00:18
Обновлено
Лига чемпионов. "Ференцварош" опозорился с клубом из Фареров, результаты других матчей 1 раунда квалификации
00:05
Шеф MI-6 заявил, что Путин заключил соглашение с Пригожиным, "чтобы спасти свою шкуру"
2023, среда
19 июля
23:48
Станислав Черчесов
"Ференцварош" погнал российского тренера после позорного поражения в ЛЧ
23:32
В Херсонской области в результате обстрела пострадала 59-летняя женщина
23:21
Обновлено
Путин отказался лететь на саммит БРИКС в ЮАР. В госдепе США назвали его "международным изгоем"
23:09
В Украине заработает услуга электронного бронирования военнообязанных
22:36
В Мариуполе загорелось здание Украинского дома
22:25
Польша может передать Украину все свои истребители МиГ-29, - посол Украины Зварыч
22:22
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 19 июля
21:54
Иван Куляк
Россиян и белорусов допустили к международным соревнованиям по гимнастике
21:34
Геннадий Труханов
С Труханова сняли электронный браслет, - прокуратура
21:22
Россия обстреляла многоэтажку в Николаевской области: есть раненые
21:14
Эксклюзив
Турция может оказаться в лагере врагов России, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
20:44
Путин назвал условия возвращения России к "зерновому соглашению"
20:30
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Уничтоженный склад боеприпасов в Крыму усложнит обеспечение войск РФ на Юге Украины. Колонка Сергея Згурца
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV