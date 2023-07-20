Австралия ввела санкции против 35 организаций и 10 чиновников РФ и Беларуси
В четверг, 20 июля, Австралия ввела новые ограничения против 35 организаций из российских оборонных, технологических и энергетических секторов, а также 10 министров, чиновников РФ и военных из Беларуси
Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.
"Сегодняшние санкции подчеркивают приверженность Австралии работать с партнерами для поддержки давления на Россию и тех, кто поддерживает ее незаконную и безнравственную войну", - заявила глава МИД.
Введенные сегодня санкции направлены против юридических и физических лиц, имеющих экономическое и стратегическое значение для России, в список включены:
- компании, предоставляющие ВС РФ передовые технологии, электронику и оборудование;
- организации, занимающиеся ядерной энергетикой и добычей арктических ресурсов;
- первый вице-премьер России Андрей Белоусов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко;
- крупные российские оборонные организации, включая крупнейшего производителя военных вертолетов в РФ и их генерального директора;
- высшие белорусские военные чиновники, угрожающие суверенитету и территориальной сохранности Украины.
"Режим санкций Австралии против России отражает нашу поддержку народа Украины, ее суверенитета и территориальной целостности", – добавила Вонг.
Австралия призывает Россию немедленно покинуть территорию Украины, а Белоруссию - прекратить поддерживать войну РФ.
- Также 19 мая Австралия объявила о новых санкциях против России, которые будут касаться 21 организации, включая дочерние компании Росатома.
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