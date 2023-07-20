Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

"Сегодняшние санкции подчеркивают приверженность Австралии работать с партнерами для поддержки давления на Россию и тех, кто поддерживает ее незаконную и безнравственную войну", - заявила глава МИД.

Введенные сегодня санкции направлены против юридических и физических лиц, имеющих экономическое и стратегическое значение для России, в список включены:

компании, предоставляющие ВС РФ передовые технологии, электронику и оборудование;

организации, занимающиеся ядерной энергетикой и добычей арктических ресурсов;

первый вице-премьер России Андрей Белоусов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко;

крупные российские оборонные организации, включая крупнейшего производителя военных вертолетов в РФ и их генерального директора;

высшие белорусские военные чиновники, угрожающие суверенитету и территориальной сохранности Украины.

"Режим санкций Австралии против России отражает нашу поддержку народа Украины, ее суверенитета и территориальной целостности", – добавила Вонг.

Австралия призывает Россию немедленно покинуть территорию Украины, а Белоруссию - прекратить поддерживать войну РФ.