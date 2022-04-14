Австралия ввела санкции против 14 компаний РФ, в том числе Газпром, КамАЗ и Российская железная дорога
Правительство Австралии вводит санкции в 14 российских компаний из-за войны России в Украине
Об этом сообщило австралийское Министерство иностранных дел.
"Правительство Австралии зарядило целевые финансовые санкций в отношении 14 российских государственных компаний, имеющих стратегическое значение для России", – говорится в пресс-релизе.
Австралия ввела санкции в отношении крупнейшей российской телекоммуникационной компании "Ростелком", крупнейшего производителя электроэнергии в России "РусГидро", судоходных компаний и портов, а также алмазодобывающей компании "Алроса", "Севмаш".
Страна также подтвердила свою позицию по поддержке суверенитета Украины.
"Наша нацеленность на российские государственные предприятия в координации с ключевыми партнерами отражает их способность стимулировать российскую экономику", - отметили в МИД Австралии.
В австралийский санкционный список попали, в частности, КамАЗ, Газпром и Российская железная дорога, пишет Financial Review .
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