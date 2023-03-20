Австралия ввела новые санкции против Ирана из-за поставок дронов РФ

Об этом сообщили в МИДе Австралии.

"Австралия также присоединяется к партнерам по введению дополнительных целевых финансовых санкций и запрета на поездки в отношении 13 иранских физических лиц и целевых финансовых санкций по организации через производство и поставку беспилотников в Россию", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что РФ использовали дроны иранского производства для атак по украинской инфраструктуре и гражданским. Они также отметили, что этот список санкций демонстрирует, что предоставление материальной поддержки России будет иметь последствия для причастных.

Кроме того, МИД Австралии вводит ряд целенаправленных финансовых санкций в "стиле Магнитского" и запрет на поездки в отношении 14 человек. Также вводятся целевые финансовые санкции против 14 иранских организаций, причастных к нарушениям прав человека в Иране. Среди тех, на кого наложили ограничения, есть

четыре представителя полиции морали, ответственные за арест, задержание и жестокое обращение с Махсой Амини;

высокопоставленные правоохранительные, политические и военные деятели, в том числе представители Корпуса стражей Исламской революции, участвовавшие в жестоком подавлении протестов в стране.

"Австралия поддерживает народ Ирана и народ Украины", - подчеркнули в заявлении.