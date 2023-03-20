Австралия ввела новые санкции против Ирана из-за поставок дронов РФ
Правительство Австралии ввело ряд целевых финансовых санкций против организации и 13 физических лиц, причастных к производству и поставке дронов России
Об этом сообщили в МИДе Австралии.
"Австралия также присоединяется к партнерам по введению дополнительных целевых финансовых санкций и запрета на поездки в отношении 13 иранских физических лиц и целевых финансовых санкций по организации через производство и поставку беспилотников в Россию", - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что РФ использовали дроны иранского производства для атак по украинской инфраструктуре и гражданским. Они также отметили, что этот список санкций демонстрирует, что предоставление материальной поддержки России будет иметь последствия для причастных.
Кроме того, МИД Австралии вводит ряд целенаправленных финансовых санкций в "стиле Магнитского" и запрет на поездки в отношении 14 человек. Также вводятся целевые финансовые санкции против 14 иранских организаций, причастных к нарушениям прав человека в Иране. Среди тех, на кого наложили ограничения, есть
- четыре представителя полиции морали, ответственные за арест, задержание и жестокое обращение с Махсой Амини;
- высокопоставленные правоохранительные, политические и военные деятели, в том числе представители Корпуса стражей Исламской революции, участвовавшие в жестоком подавлении протестов в стране.
"Австралия поддерживает народ Ирана и народ Украины", - подчеркнули в заявлении.
- 28 февраля канадское правительство ввело новые санкции против иранских чиновников, ответственных за нарушение прав человека.
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