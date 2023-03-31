Австралия ввела новые санкции против чиновников РФ

Об этом информирует Australian Associated Press .

"Россияне занимают должности регионального управления в крупнейшем городе региона Севастополе. Ни аннексии, ни региональное правительство России не были официально признаны международным сообществом", - говорится в сообщении.

Санкции ввели против так называемых губернатора, премьер-министра, экс-председателя и заместителя председателя избирательной комиссии и членов законодательного собрания, занимающих должности во временно оккупированном городе Крыму.

В частности, речь идет и о Михаиле Развожаеве.

Сообщается, что Австралия ввела санкции в общей сложности свыше 1000 человек после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Также недавно новый пакет санкций против Российской Федерации ввел кабинет министров Японии. Ограничения влияют на экспорт компонентов для авиации, дронов и космической отрасли.

Напомним, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российской атомной отрасли. А глава Минэнерго Галущенко призвал мир распространить санкции на ядерную отрасль РФ, она не должна получать сверхприбыли, идущие на финансирование войны против Украины.