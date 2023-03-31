Австралия ввела новые санкции против чиновников РФ
Австралия ввела новые санкции против России и запретила въезд для семи чиновников из Крыма, который кремль аннексировал в начале 2014 года
Об этом информирует Australian Associated Press .
"Россияне занимают должности регионального управления в крупнейшем городе региона Севастополе. Ни аннексии, ни региональное правительство России не были официально признаны международным сообществом", - говорится в сообщении.
Санкции ввели против так называемых губернатора, премьер-министра, экс-председателя и заместителя председателя избирательной комиссии и членов законодательного собрания, занимающих должности во временно оккупированном городе Крыму.
В частности, речь идет и о Михаиле Развожаеве.
Сообщается, что Австралия ввела санкции в общей сложности свыше 1000 человек после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.
Также недавно новый пакет санкций против Российской Федерации ввел кабинет министров Японии. Ограничения влияют на экспорт компонентов для авиации, дронов и космической отрасли.
Напомним, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российской атомной отрасли. А глава Минэнерго Галущенко призвал мир распространить санкции на ядерную отрасль РФ, она не должна получать сверхприбыли, идущие на финансирование войны против Украины.
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