Австралия вслед за США объявила о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022

Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, сообщает Reuters.

По его словам, австралийские официальные лица и члены правительства не будут присутствовать на Олимпиаде в Китае.

"Официальные лица правительства Австралии не поедут в Китай на эти игры. Однако австралийские спортсмены уедут", - сказал Моррисон.

В Олимпийском комитете Австралии отметили, что дипломатический бойкот не отразится на 40 австралийских спортсменах, которые примут участие в зимних Олимпийских играх.

Австралия стала второй страной вслед за США, объявившей о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Напомним,6 декабря США объявили, что не будут направлять официальных и дипломатических представителей на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

В Международном олимпийском комитете в ответ на дипломатический бойкот США Игр в Пекине заявили, что это право каждого правительства.

В МИД Китая заявили, что дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине повредит двусторонним отношениям стран .

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