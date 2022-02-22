Австралия временно закрыла посольство во Львове и призвала своих граждан покинуть Украину
Австралия закрыла свое посольство во Львове, а граждан призвала в срочном порядке покинуть Украину из-за угрозы со стороны РФ
Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Марис Пейн.
Она осудила действия Путина по признанию Л/ДНР.
По ее словам, Австралия в этом вопросе солидарна с США, Европейским союзом и другими правительствами, поддерживающими суверенитет Украины.
"Вместе с нашими партнерами мы готовы объявить о скорых и жестких санкциях, которые будут направлены против ключевых российских физических и юридических лиц, ответственных за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.
Граждан Австралии призвали покинуть Украину.
"Мы продолжаем призывать всех австралийцев немедленно покинуть Украину. не задерживаясь. Безопасность австралийцев и официальных лиц является нашим приоритетом. В связи с повышенным риском австралийским чиновникам было приказано покинуть Украину. Наше посольство и операции во Львове были временно закрыты. Австралийские официальные лица в Восточную Польшу и Румынию, чтобы помочь австралийцам, желающим покинуть Украину", - подчеркнула Пейн.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. В указах о признании "Л/ДНР" Путин официально поручил отправить в ОРДЛО российские войска.
- Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях за признание "Л/ДНР".
- Впоследствии политики ЕС и Британии назвали признание Путиным "Л/ДНР" нарушением международного права и Минских соглашений и призвали к санкциям против РФ. А Великобритания на заседании Совбеза ООН заявила, что расширит санкции против РФ.
- Германия пообещала жестко ответить на признание Россией "Л/ДНР".
- В свою очередь РФ на Совбезе ООН заявила, что признание "ЛДНР" не изменяет Минских соглашений и обвинила Украину в обстрелах на Донбассе.
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