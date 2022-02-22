Австралия временно закрыла посольство во Львове и призвала своих граждан покинуть Украину

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Марис Пейн.

Она осудила действия Путина по признанию Л/ДНР.

По ее словам, Австралия в этом вопросе солидарна с США, Европейским союзом и другими правительствами, поддерживающими суверенитет Украины.

"Вместе с нашими партнерами мы готовы объявить о скорых и жестких санкциях, которые будут направлены против ключевых российских физических и юридических лиц, ответственных за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Граждан Австралии призвали покинуть Украину.

"Мы продолжаем призывать всех австралийцев немедленно покинуть Украину. не задерживаясь. Безопасность австралийцев и официальных лиц является нашим приоритетом. В связи с повышенным риском австралийским чиновникам было приказано покинуть Украину. Наше посольство и операции во Львове были временно закрыты. Австралийские официальные лица в Восточную Польшу и Румынию, чтобы помочь австралийцам, желающим покинуть Украину", - подчеркнула Пейн.

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