Австралия рекомендовала своим гражданам покинуть Украину из-за риска вторжения РФ
Посол Австралии в Украине Брюс Эдвардс заявил, что австралийцам следует уехать из Украины на фоне угрозы усиления военной агрессии Российской Федерации
Об этом посол написал в Twitter .
"Мы советуем австралийцам не ездить в Украину из-за риска вооруженного конфликта. Содеранцы нашего посольства уже уехали", - написал Эдвардс.
Он также отметил, что гражданам Австралии следует уехать в ближайшее время, поскольку услуги коммерческого транспорта могут быть остановлены на время.
"Мы призываем австралийцев в Украине уехать сейчас коммерческим или другим частным транспортом. Услуги могут быть остановлены в короткие сроки", - отметил Эдвардс.
- Как сообщалось ранее, Австрия планирует эвакуировать работников посольства из Киева в случае ухудшения ситуации.
- Также 4 января Австралия приступила к эвакуации семей дипломатов из посольства в Украине.
- В то же время, Швеция и Венгрия, а также Грузия не планируют эвакуировать членов семей и сотрудников посольства в Киеве.
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