Австралия рекомендовала своим гражданам покинуть Украину из-за риска вторжения РФ

Об этом посол написал в Twitter .



"Мы советуем австралийцам не ездить в Украину из-за риска вооруженного конфликта. Содеранцы нашего посольства уже уехали", - написал Эдвардс.



Он также отметил, что гражданам Австралии следует уехать в ближайшее время, поскольку услуги коммерческого транспорта могут быть остановлены на время.



"Мы призываем австралийцев в Украине уехать сейчас коммерческим или другим частным транспортом. Услуги могут быть остановлены в короткие сроки", - отметил Эдвардс.

Как сообщалось ранее, Австрия планирует эвакуировать работников посольства из Киева в случае ухудшения ситуации.

Также 4 января Австралия приступила к эвакуации семей дипломатов из посольства в Украине.

В то же время, Швеция и Венгрия, а также Грузия не планируют эвакуировать членов семей и сотрудников посольства в Киеве.