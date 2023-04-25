Австралия проведет масштабную реформу вооруженных сил "с учетом современных вызовов и угроз безопасности"
Правительство Австралии планирует провести самую масштабную, за последние почти сорок лет, реформу вооруженных сил, которая будет предусматривать увеличение на треть их численности и перевооружение ракетными системами, способными наносить удары на дальность до 500 километров.
Об этом заявил министр обороны Ричард Марлз, представляя обновленный Оборонный стратегический обзор, передает NCA News.
По словам министра, проведенный военными специалистами анализ показал, что вооруженные силы Австралии, с учетом современных вызовов и угроз ее безопасности, не способны обеспечить надежную защиту страны в случае конфликта в регионе, поэтому правительство решило принять все рекомендации Оборонного стратегического обзора по увеличению боевых возможностей армии. .
Первоочередной задачей является создание флота атомных подлодок, который правительство планирует развивать в рамках пакта безопасности AUKUS с Соединенными Штатами и Великобританией.
Вторая цель состоит в том, чтобы вооружить силы обороны Австралии ракетными системами большой дальности, способными наносить удары на расстояние до 300 км и в дальнейшем до 500 км, поскольку существующие сегодня системы способны наносить поражение на дальность лишь до 40 км.
Среди других приоритетов названы ускорение интеграции в вооруженные силы новейших технологий, развитие стратегического сотрудничества с региональными соседями Австралии и увеличение численности и повышение профессиональной подготовки военнослужащих.
Минобороны уже планирует на $38 миллиардов по увеличению к 2040 году количества постоянного военного персонала на 30%, до 80 тысяч военнослужащих.
Первоочередные меры структурной реорганизации вооруженных сил, по словам министра обороны, предполагается осуществить в течение следующих четырех лет. Для этого нужно около $19 миллиардов, большую часть которых правительство намерено профинансировать из федерального бюджета.
Чтобы снизить бюджетные расходы, планируется отменить, приостановить или отсрочить реализацию ряда проектов, включая третью фазу разработки БМП Land 400 и строительство второй партии самоходных гаубиц, что позволит высвободить до $7,8 миллиарда.
Предыдущий обширный пересмотр оборонной политики страны и реорганизации ее вооруженных сил проводился в 1987 году. По его результатам Австралия была названа "одной из самых безопасных стран в мире".
Однако сегодня, как говорится в обзоре, подход 1987 года уже не отвечает потребностям безопасности, поскольку теперь страна столкнулась с рядом вызовов и угроз, в первую очередь из-за быстрого наращивания Китаем своего военного могущества в регионе.
- Напомним, в середине марта лидеры США, Великобритании и Австралии, объединившиеся в альянс AUKUS, объявили о совместном плане обеспечения ВМС Австралии атомными подлодками с обычным вооружением для создания равновесия с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе.
- 13 марта президент США, а также премьер-министры Великобритании и Австралии встретились на базе американских ВМС в Сан-Диего (штат Калифорния). Главная цель встречи – обсуждение следующего этапа взаимодействия трех стран в рамках альянса AUKUS.
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