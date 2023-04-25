Об этом заявил министр обороны Ричард Марлз, представляя обновленный Оборонный стратегический обзор, передает NCA News.

По словам министра, проведенный военными специалистами анализ показал, что вооруженные силы Австралии, с учетом современных вызовов и угроз ее безопасности, не способны обеспечить надежную защиту страны в случае конфликта в регионе, поэтому правительство решило принять все рекомендации Оборонного стратегического обзора по увеличению боевых возможностей армии. .

Первоочередной задачей является создание флота атомных подлодок, который правительство планирует развивать в рамках пакта безопасности AUKUS с Соединенными Штатами и Великобританией.

Вторая цель состоит в том, чтобы вооружить силы обороны Австралии ракетными системами большой дальности, способными наносить удары на расстояние до 300 км и в дальнейшем до 500 км, поскольку существующие сегодня системы способны наносить поражение на дальность лишь до 40 км.

Среди других приоритетов названы ускорение интеграции в вооруженные силы новейших технологий, развитие стратегического сотрудничества с региональными соседями Австралии и увеличение численности и повышение профессиональной подготовки военнослужащих.

Минобороны уже планирует на $38 миллиардов по увеличению к 2040 году количества постоянного военного персонала на 30%, до 80 тысяч военнослужащих.

Первоочередные меры структурной реорганизации вооруженных сил, по словам министра обороны, предполагается осуществить в течение следующих четырех лет. Для этого нужно около $19 миллиардов, большую часть которых правительство намерено профинансировать из федерального бюджета.

Чтобы снизить бюджетные расходы, планируется отменить, приостановить или отсрочить реализацию ряда проектов, включая третью фазу разработки БМП Land 400 и строительство второй партии самоходных гаубиц, что позволит высвободить до $7,8 миллиарда.

Предыдущий обширный пересмотр оборонной политики страны и реорганизации ее вооруженных сил проводился в 1987 году. По его результатам Австралия была названа "одной из самых безопасных стран в мире".

Однако сегодня, как говорится в обзоре, подход 1987 года уже не отвечает потребностям безопасности, поскольку теперь страна столкнулась с рядом вызовов и угроз, в первую очередь из-за быстрого наращивания Китаем своего военного могущества в регионе.